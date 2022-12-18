Происшествия 18 декабря 2022, 00:50 Девушка в Саратове получила переломы, упав в оркестровую яму Зрительница в Саратове получила переломы после падения в оркестровую яму РИА «Новости»

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Зрительница упала в оркестровую яму глубиной два метра в Саратовской государственной консерватории имени Собинова, у пострадавшей множественные переломы, сообщил в Telegram-канале глава Минздрава региона Олег Костин.

«Падение в оркестровую яму в консерватории… девушка 19 лет, зритель. Диагноз: черепно-мозговая травма, перелом лопатки, закрытый перелом голени», — отметил министр.

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По словам Костина, зрительницу должны транспортировать из оркестровой ямы. Ее доставят в первую городскую больницу.

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Ранее сообщалось, что 73-летняя сотрудница Эрмитажа сломала руку при падении. Женщина поскользнулась на плитке, это привело к закрытому перелому лучевой кости правого предплечья.