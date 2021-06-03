Девушка в Москве пожаловалась на доставщика еды, который дал ей пощечину. Все может быть не так однозначно

Жительница Москвы заказала еду из Delivery Club, но когда курьер привез ей заказ, то оскорбил ее и пригрозил избить. Об этом москвичка рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка живет в общежитии, куда посторонним нельзя входить. Поэтому она всегда просит курьеров подождать у подъезда, пока она спустится, чтобы забрать заказ.

Заказ доставлял партнер Delivery Club из «Ситимобил». Девушка спустя пять минут после звонка курьера уже была у подъезда и забрала свой заказ. Но курьер начал ее расспрашивать, почему она не ходит в магазин сама и почему он должен ее ждать.

«Я ответила, что меня не интересуют его проблемы в жизни. В ответ получила: в зеркало посмотри, вот где проблемы», — рассказала девушка.

После этого, по ее словам, курьер начал ее оскорблять, назвал «мартышкой». Девушка не выдержала и послала его на три буквы. В ответ, по ее словам, курьер дал ей пощечину и пригрозил разбить лицо, преследовал ее и снимал на камеру. Девушка обратилась в Delivery Club с просьбой о компенсации. Перед ней извинились, но сказали, что за «удар по лицу» компенсации не предусмотрено.

Сам доставщик появился в чате «Союза курьеров России» в Telegram и написал, что на самом деле заказ был не к тому подъезду, а девушка сначала обматерила его по телефону. По словам курьера, когда он отдавал ей заказ, она продолжала свои нападки, угрожая, что его «выкинут даже с этой работы».

В пресс-службе Delivery Club сообщили «360», что курьера уже заблокировали и сейчас проводится проверка по факту случившегося.

«Мы сразу передали информацию об этом случае коллегам из „Ситимобил“ и начали совместное расследование. Водитель заблокирован, проводится проверка всего таксопарка, в котором он работал. Такое поведение сотрудников сферы услуг абсолютно недопустимо. И мы еще раз приносим извинения девушке. Пока ни мы, ни коллеги из „Ситимобил“ не получали запросов от правоохранительных органов. Но, безусловно, мы готовы передать им всю необходимую для расследования инцидента информацию», — сообщили в пресс-службе.