10 июня 2023, 23:36
Девушка утонула при сплаве по реке в Карачаево-Черкесии
МЧС КЧР сообщило о гибели девушки при сплаве по горной реке
Увлекающаяся туризмом девушка погибла во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.
В ведомстве добавили, что еще один член группы получил травмы.
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Происшествие случилось в поселке Архыз Зеленчукского района. Во время спуска по реке перевернулся рафт с 11 путешественниками, включая инструктора.
«На момент прибытия спасателей на место происшествия девять человек самостоятельно выбрались на берег, двоих извлекли очевидцы, один из которых госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ», — сказано в сообщении.
В группу туристов, которые отправились в путешествие по горной реке, вошли шесть человек из разных регионов России и пять местных жителей, среди которых оказалась погибшая 30-летняя жительница.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае охотники с собакой едва не утонули в горной реке. Мужчины пытались переехать водоем по косе на машине.
Туризм
МЧС РФ
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