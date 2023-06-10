Происшествия 10 июня 2023, 23:36 Девушка утонула при сплаве по реке в Карачаево-Черкесии МЧС КЧР сообщило о гибели девушки при сплаве по горной реке РИА «Новости»

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Увлекающаяся туризмом девушка погибла во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве добавили, что еще один член группы получил травмы.

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Происшествие случилось в поселке Архыз Зеленчукского района. Во время спуска по реке перевернулся рафт с 11 путешественниками, включая инструктора.

«На момент прибытия спасателей на место происшествия девять человек самостоятельно выбрались на берег, двоих извлекли очевидцы, один из которых госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ», — сказано в сообщении.

В группу туристов, которые отправились в путешествие по горной реке, вошли шесть человек из разных регионов России и пять местных жителей, среди которых оказалась погибшая 30-летняя жительница.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае охотники с собакой едва не утонули в горной реке. Мужчины пытались переехать водоем по косе на машине.