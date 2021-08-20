20 августа 2021, 19:21
Девушка устроила массовое ДТП в Петрозаводске
В столице Карелии на Лесном проспекте 24-летняя девушка, управляя машиной Skoda Fabia, на большой скорости врезалась в автомобиль Citrоеn.
По версии следствия, автовладелица не рассчитала дистанцию. Об этом информирует karelinform.ru.
Кроме Citrоеn, Skoda Fabia задела машины Hyundai и Mitsubishi Outlander. В аварии пострадала женщина из Citrоеn. Она сама добралась до больницы.
Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.