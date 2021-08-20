Девушка устроила массовое ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии на Лесном проспекте 24-летняя девушка, управляя машиной Skoda Fabia, на большой скорости врезалась в автомобиль Citrоеn.

По версии следствия, автовладелица не рассчитала дистанцию. Об этом информирует karelinform.ru.

Кроме Citrоеn, Skoda Fabia задела машины Hyundai и Mitsubishi Outlander. В аварии пострадала женщина из Citrоеn. Она сама добралась до больницы.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.