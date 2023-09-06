Происшествия 06 сентября 2023, 19:31 Девушка устроила ДТП на угнанном автомобиле своего дедушки в Челябинской области

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В Челябинской области правоохранители завели уголовное дело на жительницу Озерска, которая, будучи пьяной, угнала автомобиль своего дедушки. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу полицейского главка региона.

В сообщении ведомства говорится, что после угона иномарки 21-летняя внучка попала в ДТП. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности.

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О случившемся нарушительница закона рассказала родственнику, а тот обратился в полицию. У девушки не было водительских прав.