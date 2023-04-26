Происшествия 26 апреля 2023, 14:24 Девушка упала в шахту лифта в одном из недостроенных домов Уфы

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В Уфе в одном из недостроев, который местные жители называют «домом смерти», в шахту лифта с четвертого этажа упала 17-летняя девушка. Об этом написал сайт mkset.ru, ссылаясь на Управление гражданской защиты города.

Известно, что пострадавшая вместе в компанией знакомых накануне ночью решила прогуляться по территории недостроенного здания. В какой-то момент она оступилась и упала вниз.

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Сотрудники Поисково-спасательного отряда эвакуировали девушку, используя альпинистское снаряжение и лестницу. Затем пострадавшую передали медикам.

Ранее с шестого этажа этого же дома выпала еще одна 17-летняя девушка. Пострадавшую прооперировали.