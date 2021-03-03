Девушка упала в двухметровую яму с кипятком под Нижним Новгородом

Жительница Дзержинска попала в больницу после того, как провалилась в яму с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.

ЧП произошло вечером 2 марта на улице Петрищева, у дома номер 10, в Дзержинске. Эта информация поступила в экстренные службы в 21:40 во вторник.

«Девушка 2000 года рождения доставлена в больницу скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области агентству заявили, что состояние девушки оценивается как тяжелое. Она получила 70-75% ожогов тела. Сейчас проходят консультации врачей местной больницы со специалистами ожогового центра Приволжского медуниверситета. Как только состояние пострадавшей позволит, ее доставят для дальнейшего лечения в Нижний Новгород.

Telegram-канал Ni Mash написал, что на месте ЧП прорвало трубу под землей. По данным издания, асфальт начал разъезжаться прямо под ногами девушки, из-за чего она упала в котлован с горячей водой. Также канал отметил, что на этом участке дороги не завершен ремонт. Место аварии оцеплено, там работают экстренные и коммунальные службы.