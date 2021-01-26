26 января 2021, 13:16
Девушка упала с Моста влюбленных в Тюмени
Двадцатилетняя девушка упала с Моста влюбленных в районе городской набережной в Тюмени. Информация появилась во «ВКонтакте». Новость подтвердили агентству Ura.ru в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР) и на станции скорой медицинской помощи.
«Сотрудники ТОСЭР выезжали к месту происшествия. На месте специалисты Тюменской службы экстренного реагирования оказали содействие медикам при транспортировке тела девушки, которая упала с моста», — отметили в ТОСЭР.
Информация о ЧП поступила в Тюменскую станцию скорой медицинской помощи в 16:11 по местному времени (14:11 по Москве). На место происшествия выехала бригада, но медики констатировать смерть местной жительницы.
В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области проводится проверка.