Девушка упала с Моста влюбленных в Тюмени

«Сотрудники ТОСЭР выезжали к месту происшествия. На месте специалисты Тюменской службы экстренного реагирования оказали содействие медикам при транспортировке тела девушки, которая упала с моста», — отметили в ТОСЭР.

Информация о ЧП поступила в Тюменскую станцию скорой медицинской помощи в 16:11 по местному времени (14:11 по Москве). На место происшествия выехала бригада, но медики констатировать смерть местной жительницы.

В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области проводится проверка.