Девушка упала с 7-го этажа в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска девушка выпала из окна седьмого этажа и разбилась насмерть. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сперва они услышали звук битого стекла, а затем увидели девушку, которая упала с балкона рядом с разбитым окном. Другие обстоятельства трагедии пока не известны.

Как сообщила главный врач станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова, погибшей на вид около до 35 лет. Девушка скончалась до приезда медиков.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Других подробностей происшествия озвучено не было.