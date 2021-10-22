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    22 октября 2021, 17:11

    Девушка упала с 7-го этажа в Новосибирске

    Девушка упала с высоты 7-го этажа и скончалась на месте до приезда медиков

    Оксана Лавнюженко

    В Ленинском районе Новосибирска девушка выпала из окна седьмого этажа и разбилась насмерть. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

    По словам очевидцев, сперва они услышали звук битого стекла, а затем увидели девушку, которая упала с балкона рядом с разбитым окном. Другие обстоятельства трагедии пока не известны.

    Как сообщила главный врач станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова, погибшей на вид около до 35 лет. Девушка скончалась до приезда медиков.

    На месте происшествия сейчас работают следователи. Других подробностей происшествия озвучено не было.