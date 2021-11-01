Девушка упала под поезд в метро в Екатеринбурге

Инцидент случился накануне на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге. Девушка 21 года оступилась и упала с платформы под поезд, написал Е1.RU со ссылкой на рассказ очевидцев.

«К нашему вагону подбежал сотрудник метро, скомандовал, чтобы девушка лежала и не шевелилась. Затем он убежал за помощью. Нам не было видно, извлекли ли девушку из-под поезда или нет. Из вагонов никому выходить не разрешали. Через 10 минут поезд тронулся и проехал метров 50, затем остановился и открыл двери. Дальше мы поехали по маршруту. Было видно, что около места падения столпились люди», — процитировал «Царьград» слова очевидца.

Как сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, дежурные правоохранители оповестили руководство, рассказав, что на пути перед остановившимся поездом упала женщина.

«Личность ее удалось оперативно установить, это 21-летняя екатеринбурженка по имени Анастасия, проживающая на улице Энергостроителей. По предварительным данным, у нее неожиданно закружилась голова, она оступилась и упала с платформы. По крайней мере, так она объяснила происшедшее» — рассказал Горелых.

В результате падения девушка получила травму головы. Следователи считают, что криминального характера в этом происшествии нет.