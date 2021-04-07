Девушка упала на рельсы в столичной подземке. Видео

В Московском метрополитене спасли упавшую на рельсы девушку. Выбраться на платформу ей помог неравнодушный мужчина, который вместе с другими пассажирами ждал электричку.

Трагедия чуть не произошла на станции «Красносельская», сообщил паблик «Москва. Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Ожидавший поезд сотрудник департамента Кирилл Кравченко услышал звук падения. С края противоположной платформы он увидел девушку, которая лежала в желобе.

Мужчина оценил расстояние до приближавшегося состава, спрыгнул вниз и помог пассажирке пройти в начало путей, не задев контактный рельс. Сотрудники полиции и метрополитена помогли людям подняться на платформу. От медицинской помощи девушка отказалась.

На станции метро «Сокольники» мужчина избил пассажира и столкнул его на рельсы. Жизнь пострадавшего спасли полицейские. Злоумышленника задержали.