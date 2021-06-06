Днем в воскресенье в Москве на территории стройки девушка упала между плитами. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло по адресу: улица Комдива Орлова, дом 3. О состоянии девушки пока ничего неизвестно. Как пострадавшая туда попала, выясняется. По предварительным данным, больше никто не пострадал.

В начале апреля строитель упал с 14-го этажа в шахту вентиляции на стройке в Москве. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. После специалисты проверили действия тех, кто нес ответственность за соблюдение законодательства об охране труда.