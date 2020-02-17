17 февраля 2020, 14:29
Девушка угрожала пассажирам самолета Санкт-Петербург — Сочи
Пассажирка самолета, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Сочи во время полета начала кричать и угрожать окружающим. Она утверждала, что недавно вышла из психиатрической больницы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Я выписалась из психической клиники два дня назад. Мне очень плохо, я не понимаю, где я нахожусь», — пояснила девушка экипажу самолета.
Она стала угрожать заточкой мужчине, который снимал ее на видео.
Очевидцы отметили, что пассажирка громко разговаривала, ругалась матом и пела песни. Некоторые утверждают, что девушка была пьяной.
Стюарды не смогли успокоить бунтующую. По прилету ее забрали сотрудники полиции.