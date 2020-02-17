«Я выписалась из психической клиники два дня назад. Мне очень плохо, я не понимаю, где я нахожусь», — пояснила девушка экипажу самолета.

Она стала угрожать заточкой мужчине, который снимал ее на видео.

Очевидцы отметили, что пассажирка громко разговаривала, ругалась матом и пела песни. Некоторые утверждают, что девушка была пьяной.

Стюарды не смогли успокоить бунтующую. По прилету ее забрали сотрудники полиции.