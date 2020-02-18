18 февраля 2020, 15:33
Девушка ударила несовершенного ножом в Санкт-Петербурге
18-летняя девушка во время ссоры ударила своего 17-летнего знакомого ножом в живот. Следователи Санкт-Петербурга завели уголовное дело. Меру пресечения еще не выбрали. Об этом написал сайт «Невские новости» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по Петербургу.
Следствие сообщило, что подозреваемая во время ссоры со своим знакомым ударила его в живот ножом. Инцидент произошел на проспекте Наставников, 14. Пострадавший находится в больницы в тяжелом состоянии.