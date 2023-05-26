Происшествия 26 мая 2023, 14:54 Девушка стала жертвой пожара в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в результате пожара в частном доме погибла 19-летняя девушка. Об этом написал сайт «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Частный дом загорелся в вечернее время в СНТ «Зеленый сад». Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили в доме тело 19-летней девушки.

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Погибшая проживала здесь вместе с матерью, тремя несовершеннолетними братьями и сестрой. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.