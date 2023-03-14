14 марта 2023, 22:24
Девушка стала жертвой изнасилования в Петербурге
В Санкт-Петербурге в полицию обратилась 27-летняя сотрудница медицинского университета, которая заявила об изнасиловании. Об этом сообщила Neva.Today.
Девушка рассказала, что в минувшую субботу распивала алкоголь со своим 31-летним возлюбленным. По ее словам, на почве ревности возникла ссора, в ходе которой мужчина избил ее и надругался.
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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Санкт-Петербург
Изнасилования
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