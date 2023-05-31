Происшествия 31 мая 2023, 18:07 Девушка спасла семью, которая едва не сгорела в частном доме в Екатеринбурге

Читать 360tv в

В Екатеринбурге в результате пожара в частном доме едва не погибла семья из шестерых человек. Старшая дочь увидела возгорание и сообщила о случившемся всем членам семьи, которые в этот момент спали, написал сайт Е1.

Случай произошел в частном секторе на улице Молодежи. Девушка увидела какое-то свечение за закрытой дверью и решила проверить, что там происходит. Через окно она увидела, что горит крыша дома, сообщил tagilcity.ru.

Реклама

Анжелика криком разбудила всю семью, чтобы ее родные вышли на улицу. Дом сгорел буквально за считанные секунды. В результате пожара сгорела собака. Также остается неизвестной судьба трех котят.