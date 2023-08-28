28 августа 2023, 18:12
Девушка случайно сбила медведя в Магадане
ГИБДД Магадана: девушка за рулем иномарки случайно сбила медведя
В Магадане девушка за рулем иномарки случайно сбила медведя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
По данным ведомства, вечером 27 августа дежурная группа получила сообщение об аварии на 2019-м километре федеральной автодороги «Колыма». Молодая девушка за рулем Toyota Caldina сбила медведя.
Реклама
В результате аварии 21-летняя автоледи не пострадала. Повреждения получила иномарка.
«Дикое животное на месте происшествия полицейскими не обнаружено», — уточнили в ведомстве.
По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции начали проверку. Куда пропало животное, пока неизвестно.
В августе похоже ДТП произошло на востоке Москвы. Как напомнили «Известия», легковушка сбила лося на внешней стороне 108-го км МКАД. А в Свердловской области подобная авария закончилась гибелью. Машина сбила лося на Режевском тракте. Животное и водитель скончались.
Медведи
ДТП
Животные
Реклама
Реклама