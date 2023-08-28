Происшествия 28 августа 2023, 18:12 Девушка случайно сбила медведя в Магадане ГИБДД Магадана: девушка за рулем иномарки случайно сбила медведя Unsplash

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В Магадане девушка за рулем иномарки случайно сбила медведя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, вечером 27 августа дежурная группа получила сообщение об аварии на 2019-м километре федеральной автодороги «Колыма». Молодая девушка за рулем Toyota Caldina сбила медведя.

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В результате аварии 21-летняя автоледи не пострадала. Повреждения получила иномарка.

«Дикое животное на месте происшествия полицейскими не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции начали проверку. Куда пропало животное, пока неизвестно.

В августе похоже ДТП произошло на востоке Москвы. Как напомнили «Известия», легковушка сбила лося на внешней стороне 108-го км МКАД. А в Свердловской области подобная авария закончилась гибелью. Машина сбила лося на Режевском тракте. Животное и водитель скончались.