    11 февраля 2020, 17:43

    Девушка сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице

    Анастасия Кременчугская

    32-летняя жительница Санкт-Петербурга, недавно вернувшаяся из Китая, вызвала скорую из-за боли в горле. Однако, к ней приехала комиссия из Роспотребнадзора. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    Комиссия отправила девушку на двухнедельный карантин в Боткинскую больницу. Изначально ей сообщили, что карантин продлится один день.

    Женщина сбежала 7 февраля, с тех пор ее не искали ни врачи, ни сотрудники полиции.

    В Роспотребнадзоре затруднились дать комментарий о произошедшем.