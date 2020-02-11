11 февраля 2020, 17:43
Девушка сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице
32-летняя жительница Санкт-Петербурга, недавно вернувшаяся из Китая, вызвала скорую из-за боли в горле. Однако, к ней приехала комиссия из Роспотребнадзора. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Комиссия отправила девушку на двухнедельный карантин в Боткинскую больницу. Изначально ей сообщили, что карантин продлится один день.
Женщина сбежала 7 февраля, с тех пор ее не искали ни врачи, ни сотрудники полиции.
В Роспотребнадзоре затруднились дать комментарий о произошедшем.