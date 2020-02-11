Девушка сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице

Комиссия отправила девушку на двухнедельный карантин в Боткинскую больницу. Изначально ей сообщили, что карантин продлится один день.

Женщина сбежала 7 февраля, с тех пор ее не искали ни врачи, ни сотрудники полиции.

В Роспотребнадзоре затруднились дать комментарий о произошедшем.