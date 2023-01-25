Происшествия 25 января 2023, 12:34 Девушка с ирокезом подверглась нападению из-за экстравагантной прически

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В Краснодаре молодой человек напал на прохожую на Ставропольской улице. Об этом сообщил «Царьград».

Внимание мужчины привлек нестандартный вид девушки. Дело в том, что у нее на голове был ирокез. И недовольный сделал ей замечание по этому поводу. Как добавили «Дни.ру», девушка отреагировала грубым высказыванием. Казалось, что на этом стычка и закончится.

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Но спустя несколько минут мужчина вернулся к обладательнице экстравагантной прически и набросился на нее с кулаками. Расцепить драку удалось лишь прохожим. Полицейские начали проверку происшествия.