Девушка расплачивалась фальшивыми купюрами в Новгородской области | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 17:59 Девушка расплачивалась фальшивыми купюрами в Новгородской области

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Уроженку Тюмени задержали в Нижегородской области из-за подозрения на сбыт фальшивых купюр. Об этом рассказало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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По версии следствия, 26-летняя девушка успела сбыть три фальшивых купюры номиналом 5000 рублей, расплачиваясь ими в продуктовых магазинах. Еще три поддельных купюры у нее изъяли при личном досмотре. Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до восьми лет тюрьмы.