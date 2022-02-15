Девушка провалилась в кипяток под снегом в Южно-Сахалинске

Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег, под которым был кипяток. Об этом сообщило издание Astv.ru со ссылкой на мэрию. В администрации города отметили, что пострадавшая за медицинской помощью не обращалась.

Все произошло утром, 15 февраля в районе «Эдема». О том, что под снегом был кипяток, сообщила сестра пострадавшей. «Держим связь с семьей», — приведены слова представителей администрации города.

«Пострадавшая жива. За медпомощью не обращалась», — сообщили изданию в администрации города.

Ситуация находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. По его поручению на место происшествия выехал вице-мэр Александр Гринберг.

Прорыв на теплотрассе «Сахалинской коммунальной компании» произошел в этом районе в 04:30. Руководство предприятия выехало на место. К устранению последствий аварии приступили две аварийных бригады.

Аварию планируют устранить ориентировочно до 16:00. Отключенных от тепла домов сейчас нет — жилые здания запитаны по временной схеме.

На прошлой неделе стало известно, что олимпийская чемпионка по легкой атлетика Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке. Ее заметили спасатели. Они вовремя пришли на помощь, вытащили спортсменку и передали ее медикам.