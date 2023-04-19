Происшествия 19 апреля 2023, 15:00 Девушка пострадала в ДТП в Пензенской области

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Молодая девушка пострадала в результате ДТП в Сердобском районе Пензенской области на трассе «Пенза — Балашов — Михайловка». Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, после чего машина перевернулась. Травмы разной степени тяжести получила 19-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали.

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Отмечается, что по факту аварии проводится проверка.