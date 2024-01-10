Происшествия 10 января 2024, 13:28 Девушка пострадала в ДТП в Пензенской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Нижний Новгород — Саратов в Пензенской области. В аварии пострадал один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, участниками ДТП стали 21-летний водитель автомобиля Geely Emgrand и 23-летний молодой человек за рулем Lada Priora.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получила пассажирка отечественной легковушки, ее доставили в больницу.