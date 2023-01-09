Происшествия 09 января 2023, 15:50 Девушка пострадала в ДТП с участием двух грузовиков во Владимирской области

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Столкновение двух грузовых автомобилей и легковой машины произошло на трассе М-7 «Волга» в Петушинской районе Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

По предварительным данным, большегруз врезался в легковушку, за рулем которой находилась девушка. После столкновения машину откинуло под колеса другого грузовика, в результате чего девушка оказалась зажатой.

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Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшую, она доставлена в больницу.

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