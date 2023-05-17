Происшествия 17 мая 2023, 13:36 Девушка пострадала в ДТП с участием автобуса в Новосибирске

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Столкновение сразу двух пассажирских транспортных средств произошло в городе Новосибирске во вторник. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автомобили столкнулись около 16 часов на улице Максима Горького. В момент в аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров, в троллейбусе ехали 15 человек.

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Отмечается, что в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка, ее доставили в больницу.