09 марта 2023, 16:42
Девушка пострадала в ДТП на северо-востоке Самары
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в среду вечером в Промышленном районе города Самары. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля не уступила дорогу иномарке, передвигавшейся по главной дороге.
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В результате аварии пострадала 25-летняя девушка, находящаяся в салоне Lada Granta.
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ДТП
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