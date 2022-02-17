Девушка пострадала при обрушении стены бывшего завода «Красный треугольник» в Петербурге. Фото

Верхняя часть здания, которое входит в комплекс бывшего завода «Красный треугольник», обрушилась в Петербурге возле Обводного канала. Очевидцы сообщили о пострадавших.

Обвалившаяся часть стены рухнула на набережную и засыпала припаркованные рядом автомобили. Как сообщил очевидец произошедшего, пострадала проходившая мимо девушка. На фотографиях видно, что на месте происшествия стоит карета скорой помощи.

Также там уже работают спасатели. О других пострадавших не сообщается. Что стало причиной обрушения, сейчас выясняют.

Сегодня ранее стало известно об обрушении куска фасада доходного дома Максимова в Ростове-на-Дону. Фасад украшали скульптуры ангелов. В здании в будущем планировали открыть музей. В качестве причины разрушения эксперты назвали перепад температуры. В результате происшествия никто не пострадал.

Также сегодня стало известно еще об одном обрушении. В двухэтажном доме в Красноярске упал потолок. В это время в комнате находился четырехлетний ребенок. Мать мальчика заметила, что с потолка начали падать камни, и оттолкнула сына в другую комнату, а после сверху упала масса кирпичей.