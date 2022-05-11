Девушка порезала своего отца и выстрелила в него

В Ленинградской области 42-летний местный житель пострадал от рук родной дочери. Об этом сообщило ИА Nation News.

По предварительной информации, 17-летняя девушка напала на отца, ударив его три раза ножом. Кроме того, она выстрелила в него пару раз из травматического пистолета. Мужчина выжил, но попал в больницу.

О произошедшем правоохранители узнали от самой девушки. Она призналась, что не понимает мотивов своих действий. Обстоятельства случившегося выясняются.