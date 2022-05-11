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    11 мая 2022, 13:20

    Девушка порезала своего отца и выстрелила в него

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области 42-летний местный житель пострадал от рук родной дочери. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По предварительной информации, 17-летняя девушка напала на отца, ударив его три раза ножом. Кроме того, она выстрелила в него пару раз из травматического пистолета. Мужчина выжил, но попал в больницу.

    О произошедшем правоохранители узнали от самой девушки. Она призналась, что не понимает мотивов своих действий. Обстоятельства случившегося выясняются.