11 мая 2022, 13:20
Девушка порезала своего отца и выстрелила в него
В Ленинградской области 42-летний местный житель пострадал от рук родной дочери. Об этом сообщило ИА Nation News.
По предварительной информации, 17-летняя девушка напала на отца, ударив его три раза ножом. Кроме того, она выстрелила в него пару раз из травматического пистолета. Мужчина выжил, но попал в больницу.
О произошедшем правоохранители узнали от самой девушки. Она призналась, что не понимает мотивов своих действий. Обстоятельства случившегося выясняются.