Девушка попала в ДТП в Санкт-Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Олеко Дуднича и Бухарестской произошла авария с участием двух машин. В результате случившегося пострадала 19-летняя девушка, сообщили «Невские новости».

В пресс-центре ГУ МВД по Петербургу уточнили, что там столкнулись автомобили марки KIA и ВАЗ. Точные причины ДТП не известны.

Пассажирку отечественного автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.