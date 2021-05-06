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    06 мая 2021, 15:30

    Девушка попала под трамвай в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Девушку сбил трамвай в Санкт-Петербурге. Сейчас она в больнице. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Горэлектротранса.

    Пострадавшую отвезли в больницу. Движение на месте ДТП восстановили полностью.

    «Девушка госпитализирована, на данный момент движение восстановлено в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

    Источник сообщил, что состояние у девушке средней тяжести. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.