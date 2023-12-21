Происшествия 21 декабря 2023, 14:05 Девушка попала под статью за сдачу несуществующих квартир в Сочи

Читать 360tv в

Правоохранители задержали в Сочи 22-летнюю туристку, подозреваемую в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Согласно данным ведомства, фигурантка, желая покрыть свои расходы за время отдыха, разместила в Сети объявления о сдаче квартир с предоплатой. Однако по факту жилплощадь не существовала, а фотографии были взяты из интернета.

Реклама

Обманутыми оказались 11 человек. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Теперь аферистке грозит до пяти лет колонии.