Девушка попала под машину в Самаре | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

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Viber Девушка попала под машину в Самаре

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В Самаре произошла авария, в результате которой пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщил «Царьград».

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ДТП случилось в минувшую среду на улице Полевой. Иномарка Geely сбила девушку, которая выходила из трамвая. С полученными травмами ее доставили в больницу. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

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