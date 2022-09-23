Девушка попала под машину в Самаре | 360°

Все новости

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:46

Произведения Бетховена и Моцарта прозвучат на концертах в музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:45

Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:17

Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло

Происшествия

23 сентября 2022, 11:10

Девушка попала под машину в Самаре

Читать 360tv в

В Самаре произошла авария, в результате которой пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщил «Царьград».

Реклама

ДТП случилось в минувшую среду на улице Полевой. Иномарка Geely сбила девушку, которая выходила из трамвая. С полученными травмами ее доставили в больницу. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама