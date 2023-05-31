Происшествия 31 мая 2023, 16:23 Девушка попала под машину в Иркутской области

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В Иркутской области произошла авария, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщили «Народные новости».

ДТП случилось в Эхирит-Булагатском районе. Иномарка Toyota Corolla Fielder, двигаясь задним ходом, сбила 19-летнюю девушку, которая выходила из кафе. Затем машина снова переехала пострадавшую и уехала в неизвестном направлении. Правоохранители задержали водителя. Оказалось, что он был пьян. Девушку госпитализировали.