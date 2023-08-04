Происшествия 04 августа 2023, 15:28 Девушка попала под колеса легковушки в Ижевске

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Легковой автомобиль сбил 16-летнюю девушку в районе улицы Пушкинской в городе Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем отечественного автомобиля Lada Granta не заметил девушку, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, и сбил ее.

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Отмечается, что она получила различные травмы.