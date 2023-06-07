07 июня 2023, 19:54
Девушка попала под колеса иномарки в Пензе
Легковой автомобиль сбил девушку на улице Лермонтова в городе Пензе. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Авария произошла днем 6 июня вблизи с городским перинатальным центром. По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил переходившую проезжую часть девушку и сбил ее.
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Отмечается, что в результате ДТП пострадавшая получила различные травмы, ее доставили в больницу.
Пенза
ДТП
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