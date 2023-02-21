Происшествия 21 февраля 2023, 17:46 Девушка попала под колеса автомобиля на западе Петербурга

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Молодая девушка получила различные травмы после наезда автомобиля на западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По предварительным данным, авария произошла во вторник утром на улице Грибакиных. Пострадавшую доставили в больницу с переломом, ссадинами и черепно-мозговой травмой.

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Как сообщило агентство Nation News, в настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

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