Девушка попала под колеса авто в Челябинске

В Челябинске случилось ДТП, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в районе перекрестка Университетская набережная — Молодогвардейцев. Под колеса авто попала девушка, которая выгуливала собаку. По словам водителя, он издалека увидел людей и сбавил скорость, чтобы дать им перейти дорогу.

«Когда я подъезжал к переходу, уже никого не было. И тут — удар! Я затормозил. Я, конечно виноват, но девушка появилась просто внезапно», — поделился автомобилист.

Один из свидетелей рассказал, что девушка бежала за собакой, которая тянула ее за поводок. Авто сбило пострадавшую, когда та ступила на проезжую часть.