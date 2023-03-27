Происшествия 27 марта 2023, 22:51 Девушка получила травмы во время стрельбы в Новосибирске

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Пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе Новосибирска. В результате травмы получила 20-летняя сотрудница. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на управление СК России по Новосибирской области.

Злоумышленник поссорился с компанией, состоявшей из пяти человек. Он покинул заведение, а спустя время вернулся с ружьем и начал стрелять.

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Мужчина совершил по меньшей мере три выстрела, один из которых попал в сотрудницу кафе. Посетители избили стрелявшего и задержали его. После мужчину, а также сотрудницу передали медикам.