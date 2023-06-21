21 июня 2023, 16:56
Девушка получила тяжелые травмы после ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге на улице Гончарной произошло ДТП с участием 20-летней скейтбордистки и автомобиля Ford Mondeo. Об этом сообщил Piter.TV.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась в среду, 21 июня, в ночное время суток.
Реклама
Водитель иномарки не заметил скейтбордистку и наехал на нее в тот момент, когда она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Девушку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
Санкт-Петербург
ДТП
Реклама
Реклама