Происшествия 21 июня 2023, 16:56 Девушка получила тяжелые травмы после ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на улице Гончарной произошло ДТП с участием 20-летней скейтбордистки и автомобиля Ford Mondeo. Об этом сообщил Piter.TV.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась в среду, 21 июня, в ночное время суток.

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Водитель иномарки не заметил скейтбордистку и наехал на нее в тот момент, когда она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Девушку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.