Девушка получила переломы из-за упавшего с крыши дивана в Шотландии

7 декабря девушка в возрасте 30 лет решила позвонить по телефону. Для этого она вышла на улицу, однако в тот же момент с крыши здания на нее упал диван. Потерпевшая сорок минут находилась под ним, позже получила помощь спасателей. Ее госпитализировали.

По словам медиков, шотландке диагностировали множественные переломы. Врачи уже провели Буткевичите операции на спине и лодыжке, благодаря чему ей удалось сделать несколько шагов. Медицинские работники отметили, что пострадавшая еще нуждается в нескольких операциях. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют происшествие. Двух местных мужчин 31 и 26 лет обвинили в опасном обращении с предметом мебели.