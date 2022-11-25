Происшествия 25 ноября 2022, 13:35 Девушка погибла во время катания на санках в ХМАО

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В городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа прошли похороны 22-летней девушки. Она погибла во время катания на детских санках, написал Е1 со ссылкой на ГИБДД.

Правоохранители выяснили, что в тот день за рулем автомобиля, к которому были привязаны сани, находился пьяный водитель. В какой-то момент девушка выпала из саней и попала под колеса автомобиля родного дяди, написал tagilcity.ru.

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Во время следования в больницу она скончалась.

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