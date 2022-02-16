Девушка погибла во время ДТП с участием легковушки и КамАЗа в Ростовской области

Смертельная авария произошла 14 февраля на трассе в Азове Ростовской области. Там легковой автомобиль Chevrolet Aveo столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло рядом с домом № 16 на улице Кагальницкое шоссе. За рулем легковушки находился 30-летний мужчина, который не справился с упралвением и врезался в КамАЗ. Из-за удара кузов легковой машины смялся. 23-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Она скончалась в карете скорой помощи. Водителю удалось выжить.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.