Происшествия 16 декабря 2022, 18:27 Девушка погибла в горящей машине в результате ДТП в Приморье

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Серьезное ДТП произошло на трассе А-370 «Уссури» в Приморье. Там иномарка врезалась в столб. Об этом сообщили «Восток-Медиа».

Водительница направлялась в сторону Уссурийска. В какой-то момент момент девушка не справилась с управлением, из-за чего машина врезалась в барьерное ограждение, а после в столб. От удара автомобиль загорелся. Водитель не успела покинуть машину и сгорела заживо.

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На место происшествия прибыли сотрудники органов, которые выяснили, что ранее погибшая несколько раз привлекалась к ответственности за превышения скорости.

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