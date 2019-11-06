Девушка погибла в горах на глазах возлюбленного

29-летняя Ханна Лоу и ее парень Адам Стэнэвей жили вместе более года, снимая жилье, и собирались купить собственный дом. Накануне 30-летия Адама пара отправилась в горы вместе с матерью и сестрой Ханны.

На вершине пара решила уединиться, чтобы поговорить без свидетелей, однако, когда они собрались назад, Ханна оступилась. Адам попытался схватить ее за сумку, но было уже поздно. Девушка сорвалась с высоты 18 метров.

Добраться к Ханне самостоятельно близкие не могли. К моменту прибытия спасателей она уже была мертва. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Расследование подтвердило, что гибель девушки стала результатом несчастного случая.

«Словами не описать ту боль, что я испытываю. <…> Я буду любить тебя вечно, спи спокойно, дорогая, пока мы не встретимся снова», — признался бойфренд погибшей Адам.