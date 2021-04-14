Девушка погибла в ДТП в Ивановской области. Она ехала в самодельном прицепе мотоблока. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Виновником аварии стал водитель мотоблока, который ездил по неосвещенной дороге без фар. На самодельной тележке-прицепе он вез девушку.

В результате произошло столкновение с другой машиной, водитель которой не разглядел в темноте мотоблок. Девушка, которая сидела в прицепной тележке, скончалась.

На водителя мотоблока завели уголовное дело.