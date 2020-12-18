Уточняется, что за рулем автомобиля Hyundai Solaris находилась девушка 1988 года рождения. Она двигалась со стороны Нижней Туры и в какой-то момент выехала на встречную полосу. В результате иномарка лоб в лоб столкнулась с Lada Largus.

В пресс-службе отметили, что девушка получила не совместимые с жизнью травмы. Водителя и пассажира 1972 и 1979 года рождения другой машины госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

По словам инспекторов, водительский стаж погибшей составлял около двух лет.