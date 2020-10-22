22 октября 2020, 14:07
Девушка погибла в аварии на Кубани
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием легковушки ВАЗ-2109 и иномарки Skoda Octavia. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на дороге из села Львовское в станицу Северскую. 26-летний водитель отечественного авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате погибла 17-летняя пассажирка ВАЗ-2109. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.