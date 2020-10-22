Девушка погибла в аварии на Кубани

По данным издания, авария произошла на дороге из села Львовское в станицу Северскую. 26-летний водитель отечественного авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате погибла 17-летняя пассажирка ВАЗ-2109. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.