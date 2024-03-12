Происшествия 12 марта 2024, 11:25 Девушка погибла при загадочных обстоятельствах после похода в бар в Самарской области Мать двоих детей погибла после похода в бар на 8 Марта в Самарской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Отрадном Самарской области 8 марта пропала мать двоих детей. Спустя два дня ее тело нашел муж в гаражах. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Как стало известно, девушки вместе с погибшей решили отметить Международный женский день, но неожиданно одна из приятельниц исчезла.

Реклама

Камеры видеонаблюдения из бара записали, как одна из подруг ударила ее по лицу два раза. Женщина, оставив сумку и верхнюю одежду, вышла из заведения, держась за висок, и ушла в неизвестном направлении. Муж нашел тело девушки через два дня в районе гаражей.

Предварительно, она могла погибнуть из-за переохлаждения. Однако пока непонятно, как она оказалась в гаражах и почему не вернулась в бар после инцидента с подругой. Обстоятельства ее смерти до сих пор расследуют.

Девушке было 32 года. По отзывам друзей, она была легка на подъем и всегда выступала за приятное времяпровождение. Друзья и близкие любили ее за легкий нрав. Она любила выставлять в соцсети забавные видео, а супруг поддерживал ее хобби.

Ранее ребенок выстрелил в свою мать из винтовки в Калининградской области. ЧП произошло в музее оружия Гурьевского района Калининградской области. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.