Девушка погибла при столкновении пяти машин в Челябинской области. ДТП произошло вечером 19 февраля на трассе М-5 возле Усть-Катава, написал «Царьград».

Уточняется, что столкнулись три легковые машины и два грузовика. Большую силу удара на себя приняли два автомобиля — ВАЗ-2112 и Fiat. Пострадали пять человек. В их числе девушка, которая управляла автомобилем Fiat. Она скончалась на месте. Предположительно, молодая женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего.